"Монако" следит за футболистами из РПЛ

Генеральный директор "Монако" Олег Петров признался, что клуб мониторит российский трансферный рынок.

"Мы следим за РПЛ. Для "Монако" нет принципиальной разницы откуда футболист, главное, чтобы он вносил большой вклад в успехи команды. Приоритет российскому чемпионату мы не даём, это было бы определённым элементом давления. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги.

Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я. Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты", - сказал Петров.

Напомним, что летом 2018 года "Монако" купил у ЦСКА полузащитника Александра Головина за 30 миллионов евро.

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