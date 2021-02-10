"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут

Во Франции проходят матчи 1/32 финала Кубка страны. "Гренобль", идущий на третьем месте в Лиге 2, принимал "Монако". Матч не принес много голов и гости смогли минимально победить со счетом 1:0, благодаря голу Йоветича в первом тайме. Россиянин Александр Головин начал матч со скамейки запасных и вышел на поле только на 75 минуте.

"Гренобль" - "Монако" 0:1 (0:1)

Гол: Йоветич, 36 - 0:1

"Гренобль": Салье, Абу Демба (Бене, 71), Момбрис, Перез, Стральман, Нестор, Диалло, Раве (Пикель, 63), Бельмонт (Джитте, 64), Мишель (Нери, 68), Анани (Семеду, 64).