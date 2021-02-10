"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
Во Франции проходят матчи 1/32 финала Кубка страны. "Гренобль", идущий на третьем месте в Лиге 2, принимал "Монако". Матч не принес много голов и гости смогли минимально победить со счетом 1:0, благодаря голу Йоветича в первом тайме. Россиянин Александр Головин начал матч со скамейки запасных и вышел на поле только на 75 минуте.
"Гренобль" - "Монако" 0:1 (0:1)
Гол: Йоветич, 36 - 0:1
"Гренобль": Салье, Абу Демба (Бене, 71), Момбрис, Перез, Стральман, Нестор, Диалло, Раве (Пикель, 63), Бельмонт (Джитте, 64), Мишель (Нери, 68), Анани (Семеду, 64).
"Монако": Маецки, Балло-Туре, Агилар, Матсима, Дисаси, Мийо (Тшуамени, 74), Фабрегас (Флорентину, 74), Матазо (Головин, 74), Диоп (Диатта, 64), Пеллегри (Кайю Энрике, 80), Йоветич.
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