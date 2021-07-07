Мората стал рекордсменом сборной Испании по числу голов на чемпионатах Европы

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Мората стал рекордсменом сборной Испании по числу голов на чемпионатах Европы

Фото: инстаграм Альваро Мораты/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората стал рекордсменом сборной Испании по числу голов на чемпионатах Европы.

Форвард отличился в полуфинальном поединке Евро-2020 со сборной Италии (1:1, по пенальти 3-4) и на его счету стало шесть голов. По этому показателю он превзошел Фернандо Торреса, который забил пять голов за сборную Испании.

28-летний Мората забил три гола на Евро-2016 (два - в ворота Турции, один - Хорватии), а на Евро-2020 забил по голу в матчах с Польшей и Хорватией.

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