Московское "Динамо" разгромило "Уфу"

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Московское "Динамо" разгромило "Уфу"Фото: инстаграм "Динамо"

В рамках 24-го тура РПЛ московское "Динамо" уверенно разобралось с "Уфой".

Благодаря победе "Динамо" вышло на четвертое место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.

"Динамо" - "Уфа" 4:0

Голы: Лесовой, 10 - 1:0, Тюкавин, 27 - 2:0, Нойштедтер, 52 - 3:0, Комличенко (пен), 61 - 4:0

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Варела, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбоун, 57), Нойштедтер, Грулев (Липовой, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

"Уфа": Беленов, Плиев, Морозов, Аликин, Мрзляк, Урунов (Голубев, 67), Милетич, Иванов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Йокич, Жамалетдинов (Андрич, 67).

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