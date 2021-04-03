Московское "Динамо" разгромило "Уфу"
Фото: инстаграм "Динамо"
В рамках 24-го тура РПЛ московское "Динамо" уверенно разобралось с "Уфой".
Благодаря победе "Динамо" вышло на четвертое место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.
"Динамо" - "Уфа" 4:0
Голы: Лесовой, 10 - 1:0, Тюкавин, 27 - 2:0, Нойштедтер, 52 - 3:0, Комличенко (пен), 61 - 4:0
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Варела, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Шиманьски, Захарян (Каборе, 63), Лесовой (Игбоун, 57), Нойштедтер, Грулев (Липовой, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
"Уфа": Беленов, Плиев, Морозов, Аликин, Мрзляк, Урунов (Голубев, 67), Милетич, Иванов (Сысуев, 66), Бизоза (Кротов, 46), Йокич, Жамалетдинов (Андрич, 67).
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