Мостовой рассказал, как на него повлияла обратная замена в матче за сборную России
Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, как воспринял обратную замену в матче за сборную России.
Напомним, что в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2) главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил Мостового на поле после перерыва, а на 65-й минуте заменил его.
"Какая тут обида? Тренер так решил. Понятно, что для любого футболиста, с которым такое происходит, это очень неприятный момент. Но главное — ничего не делать на эмоциях. Это меня закалило, и именно после того случая начался мой хороший отрезок. Как бы странно ни звучало, мне это помогло. Может, кого-то такое бы прибило, но со мной случилось наоборот. Со мной поговорил тренерский штаб в "Зените", объяснили, что все нормально, ребята тоже поддержали. Хорошо, что я с этим справился", — сказал футболист.
Также игрок рассказал о своих ожиданиях от заявки на Евро-2020:
"Не боюсь, что моей фамилии там может не быть. Наоборот, очень жду списка. Хочется проявить себя в финальных матчах и оказаться в заявке на турнир. Также надеюсь, что команда сможет хорошо выступить на Евро. Рад, что УЕФА расширили заявку на турнир. Чем она больше — тем больше у меня шансов попасть. Думаю, в нынешних обстоятельствах такое решение ассоциации — это правильно, ведь в любой момент кто-то может заболеть", — заявил Мостовой.
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