Моуринью хочет купить в "Рому" игрока "МЮ"

Теги ромажозе моуриньюдавид де хеаманчестер юнайтед

Моуринью хочет купить в "Рому" игрока "МЮ"Фото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа входит в сферу интересов "Рому". Сообщается, что вратарем заинтересован лично Жозе Моуринью, который уже в следующем сезоне возглавит римлян.

Как сообщает источник, Моуринью ищет замену Пау Лопесу.

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