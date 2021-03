Моуринью лично поздравил игроков загребского "Динамо" с победой над "Тоттенхэмом"

Фото BT Sport

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметил игру футболистов загребского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский тренер после поединка лично пришёл в раздевалку хорватской команды, чтобы поздравить соперников с победой.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagreb’s dressing room to congratulate them



(via @PeytonCity)pic.twitter.com/XR5T8AOO10