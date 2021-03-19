Моуринью лично поздравил игроков загребского "Динамо" с победой над "Тоттенхэмом"

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Моуринью лично поздравил игроков загребского "Динамо" с победой над "Тоттенхэмом"

Фото BT Sport

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметил игру футболистов загребского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский тренер после поединка лично пришёл в раздевалку хорватской команды, чтобы поздравить соперников с победой.

Напомним, что "Динамо" З выбило "Тоттенхэм" из ЛЕ, разгромив "шпор" дома со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал сенсационный вылет "Тоттенхэма" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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