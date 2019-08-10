Моуринью нашёл новую работу

Известный португальский тренер Жозе Моуринью, по всей видимости, не получил интересных предложений от клубов.

Об этом свидетельствует то, что 56-летний специалист принял решение согласиться на долгосрочную работу на телевидении.

Моуринью будет экспертом Sky Sports на матчах английской Премьер-лиги.

К новым обязанностям "Особенный" приступит уже завтра, когда между собой сыграют две его бывшие команды - "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью уволили с поста главного тренера "красных дьяволов" и с тех пор он оставался безработным.

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