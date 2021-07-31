Моуринью назвал игру Fortnite дерьмом
Фото: инстаграм Моуринью
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью недоволен тем, что игроки увлекаются игрой Fortnite.
"Fortnite - кошмар. Игроки не спят ночами, играя в это дерьмо, при том, что на следующий день у них запланирована игра", - приводит слова Моуринью Corriredellosport.
Напомним, что Моуринью возглавил римский клуб в мае текущего года.
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