Моуринью поделился причинами своего прихода в "Рому"
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью на свое презентации в качестве тренера римлян рассказал о причинах своего выбора в пользу итальянского клуба.
"Я приехал сюда не из-за города, я не в отпуске. "Рома" не хочет успеха прямо сейчас, они хотят устойчивого проекта в будущем, работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь", — сказал специалист.
В прошедшем сезоне "Рома" финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.
Контракт португальского тренер с римским клубом рассчитан до 2024 года.
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