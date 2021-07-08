Моуринью поделился причинами своего прихода в "Рому"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью на свое презентации в качестве тренера римлян рассказал о причинах своего выбора в пользу итальянского клуба.

"Я приехал сюда не из-за города, я не в отпуске. " Рома" не хочет успеха прямо сейчас, они хотят устойчивого проекта в будущем, работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь", — сказал специалист.

В прошедшем сезоне "Рома" финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

Контракт португальского тренер с римским клубом рассчитан до 2024 года.

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