Моуринью показал новый чехол для телефона после назначения в "Рому" (фото)
Фото: инстаграм Жозе Моуринью
Будущий новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью показал новый чехол для телефона, выполненный в цветах итальянского клуба.
"Мой новый чехол для телефона", - написал Моуринью в своем Instagram.
Напомним, что 58-летний Моуринью подписал с "Ромой" контракт до лета 2024 года. Португальский специалист приступит к работе по окончании нынешнего сезона. На посту наставника "Ромы" Моуринью сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, с которым римляне решили не продлевать контракт.
Не пропустите: Василий Уткин прокомментировал назначение Моуринью главным тренером "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Названа зарплата Моуринью в "Роме"
-
Два два английских клуба поборются за Сарри
-
Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
-
В "Ювентусе" приняли важное решение по Бернардески
-
УЕФА назвал размер выплат клубам за прошлый сезон в Лиге Чемпионов
-
Моуринью показал новый чехол для телефона после назначения в "Рому" (фото)
-
ЦСКА нацелился на хорвата из "Уфы"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с тульским "Арсеналом" (видео)
-
Анри предложил ввести 6 футболистов в Зал славы АПЛ
-
Московское "Динамо" готово отдать в аренду Комличенко
-
"Боруссия" Менхенгладбах установила цену за Нойхауса
-
"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей
-
Василий Столыпин высказался о ситуации с "Оренбургом"
-
"Спартак" может возглавить португалец
-
Тухель поговорил с журналистами перед матчем с "Реалом"
-
Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков
-
"Эмполи" вернулся в Серию А
-
Хави Мартинес покинет "Баварию"
-
Президент "Реала" полетел в Лондон вместе с командой
-
Месси продлит контракт с "Барсой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17