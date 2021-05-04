Моуринью показал новый чехол для телефона после назначения в "Рому" (фото)

Фото: инстаграм Жозе Моуринью

Будущий новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью показал новый чехол для телефона, выполненный в цветах итальянского клуба.

"Мой новый чехол для телефона", - написал Моуринью в своем Instagram.

Напомним, что 58-летний Моуринью подписал с "Ромой" контракт до лета 2024 года. Португальский специалист приступит к работе по окончании нынешнего сезона. На посту наставника "Ромы" Моуринью сменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, с которым римляне решили не продлевать контракт.

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