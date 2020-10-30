Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"

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Моуринью: "Тоттенхэм" должен понять, что Бэйл уже не тот игрок, что был семь лет назад"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался об игре валлийского футболиста команды Гарете Бэйле.

"Семь лет - долгий срок. Как футболист может не измениться за это время? Иногда это совсем разные игроки. "Тоттенхэм" должен это принять. Взгляните на Роналду или Месси, и сравните их с теми игроками, которыми они были семь лет назад.Я думаю, изменения происходят с большинством игроков.

Бэйл много тренируется и становится лучше. Он не пропустил не одной минуту занятия. Но пока ему сложно проводить 90 минут на поле, но он совершенствуется. Надеюсь, скоро он вернется в свою лучшую форму", - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, Бэйл перешел в стал "шпор" из "Реала" на правах аренды до конца сезона.

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