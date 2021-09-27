Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби

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Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поругался с журналистами по окончании матча 6-го тура Серии А против "Лацио" (2:3).

По информации Football Italia, у португальца произошла перепалка с Анджело Маньянте из Sky Sport Italia и его коллегами.

Общение на повышенных тонах с представителями СМИ окончательно разозлило тренера, вследствие чего он отказался отвечать на вопросы и досрочно покинул пресс-конференцию.

Напомним, что сам Моуринью открыто выражал недовольство судейством в проигранном римском дерби.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал поражение "Ромы" в римском дерби. | http://soccernews.ru
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