Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поругался с журналистами по окончании матча 6-го тура Серии А против "Лацио" (2:3).

По информации Football Italia, у португальца произошла перепалка с Анджело Маньянте из Sky Sport Italia и его коллегами.

Общение на повышенных тонах с представителями СМИ окончательно разозлило тренера, вследствие чего он отказался отвечать на вопросы и досрочно покинул пресс-конференцию.

Напомним, что сам Моуринью открыто выражал недовольство судейством в проигранном римском дерби.

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