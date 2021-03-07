Мусаев высказался о матче со "Спартаком" и ответил на вопрос об отставке
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результат матч 21-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:6).
"В сегодняшней встрече у нас не было именно команды, в каждой фазе игры мы недоработали.
У нас было понимание, что "Спартак" весь год наигрывал схемы 4-4-2 или 4-2-3-1, но последние игры у них не сложились. По этой причине мы решили, что они могут поменять расстановку.
Но схема вторична - у них всегда два форварда – либо два быстрых, либо быстрый и Промес.
Когда счет стал 0:2, нам пришлось больше идти вперед, освобождать зоны и рисковать. "Спартак" этим хорошо пользовался, это их сильная сторона.
По поводу отставки - вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить", – цитирует Мусаева "Sports.ru".
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