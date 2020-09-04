Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью

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Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко признался, что в своё время очень хотел переманить португальского тренера Жозе Моуринью.

"У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за "Тоттенхэм", - сказал Мутко.

Напомним, что Моуринью никогда не возглавлял национальную сборную, зато успел поработать на клубном уровне в четырёх странах.

Мутко дважды руководил РФС - с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год.

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