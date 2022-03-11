На Украине приняли жёсткое решение по Тимощуку

Фото инстаграм Анатолия Тимощука

Украинская ассоциация футбола ввела серьёзные санкции против тренера "Зенита" Анатолия Тимощука.

Во-первых, экс-игрока "Баварии" лишили тренерской лицензии категории Pro.

Во-вторых, были аннулированы все достижения Тимощука в ходе футбольной карьеры (трофеи, медали) на Украине.

В-третьих, специалиста исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

В-четвёртых, Тимощуку пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Также тренер "Зенита" может лишиться всех государственных наград и почётных званий, однако этот вопрос будут рассматривать другие ведомства.

Украинская сторона ополчилась на Тимощука из-за того, что он публично не осудил спецоперацию России по защите Донбасса, а также продолжил работу в клубе РПЛ, несмотря на сложившуюся ситуацию.

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