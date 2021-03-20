"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"

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"Наполи" нацелился на левого защитника "Ливерпуля" Константиноса Цимикаса, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы попытаются заполучить 24-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Летом 2020 года "красные" купили греческого фулбека за 13 миллионов евро, заключив с ним контракт на пять сезонов.

Цимикас пока сыграл за "Ливерпуль" только 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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