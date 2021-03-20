"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"

Теги наполиконстантинос цимикасливерпультрансферы

"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"

Фото This is Anfield

"Наполи" нацелился на левого защитника "Ливерпуля" Константиноса Цимикаса, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы попытаются заполучить 24-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Летом 2020 года "красные" купили греческого фулбека за 13 миллионов евро, заключив с ним контракт на пять сезонов.

Цимикас пока сыграл за "Ливерпуль" только 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Липпи может получить работу в "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных

Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов