"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"
Фото This is Anfield
"Наполи" нацелился на левого защитника "Ливерпуля" Константиноса Цимикаса, сообщает Corriere Dello Sport.
По сведениям издания, неаполитанцы попытаются заполучить 24-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.
Летом 2020 года "красные" купили греческого фулбека за 13 миллионов евро, заключив с ним контракт на пять сезонов.
Цимикас пока сыграл за "Ливерпуль" только 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18