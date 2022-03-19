"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена

Фото твиттер Серии А

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал домашнюю волевую победу над "Удинезе" со счётом 2:1.

Неаполитанцы переиграли соперника благодаря двум голам Виктора Осимхена во втором тайме.

"Наполи" – "Удинезе" - 2:1

Голы: 0:1 – 22 Деулофеу, 1:1 – 52 Осимхен, 2:1 – 63 Осимхен.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Дзаноли, 78), Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис (Мертенс, 46), Замбо-Ангисса, Инсинье (Эльмас, 88), Политано (Зелински, 70), Осимхен.

"Удинезе": Сильвестри, Молина (Соппи, 76), Зегелар, Мари, Родриго Бекао, Удоджи, Перейра (Яяло, 88), Уолас, Макенго (Самарджич, 76), Деулофеу, Бету (Пуссетто, 68).

Удаление: Мари (82).

Набрав три очка, "Наполи" догнал лидирующий в чемпионате "Милан", у которого есть матч в запасе.

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