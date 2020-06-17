"Наполи" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Неаполитанский клуб объявил о продлении контракта с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. При определенных условиях контракт может быть автоматически продлен еще на год.

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба, забив 122 гола в 310 поединках. Ранее он играл за "Гент", "Алст", АГОВВ, "Утрехт" и ПСВ. За сборную Бельгии сыграл 90 матчей и забил 18 голов.

Не пропустите: Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит". | http://soccernews.ru