"Наполи" за 20 миллионов евро купил хавбека "Сельты"

Словацкий полузащитник "Сельты" Станислав Лоботка перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Словак подписал с итальянцами контракт до лета 2024 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.

25-летний Лоботка выступал за "Севилью" с 2017 года, провел за клуб 90 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Тренчин", "Аякс" и "Нордшелланд". За сборную Словакии сыграл 22 матча и забил три гола.

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