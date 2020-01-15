"Наполи" за 20 миллионов евро купил хавбека "Сельты"

Теги севильянаполистанислав лоботкатрансферы

"Наполи" за 20 миллионов евро купил хавбека "Сельты"

Словацкий полузащитник "Сельты" Станислав Лоботка перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Словак подписал с итальянцами контракт до лета 2024 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.

25-летний Лоботка выступал за "Севилью" с 2017 года, провел за клуб 90 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Тренчин", "Аякс" и "Нордшелланд". За сборную Словакии сыграл 22 матча и забил три гола.

Не пропустите: "Наполи" объявил о трансфере хавбека "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов