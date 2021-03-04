Наследный принц Саудовской Аравии может купить "Интер"

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Наследный принц Саудовской Аравии может купить "Интер"

У миланского "Интера" в скором времени может смениться владелец, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приобретении контрольного пакета акций "нерадзурри" заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Стоит отметить, что владеющая клубом сейчас компания Suning оценивает сделку в 1 миллиард евро.

Помимо саудовцев купить "Интер" могут американские и британские инвесторы.

Кстати, именно принц Салман пытался в 2020 году купить "Ньюкасл", но АПЛ заблокировала продажу "сорок".

Не пропустите: Вейналдум договорился с "Интером" о переходе. | http://soccernews.ru
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