Настя Кудряшова - супруга Федора Кудряшова

Вся Россия продолжает следить за выступлением своей сборной на домашнем Чемпионате Мира. Но, конечно же, главную поддержку игрокам главной команды страны оказывают их семьи. Так, в близком окружении защитника Федора Кудряшова эта роль ложится на плечи его супруги Анастасии, которая становится новой героиней нашей постоянной рубрики.

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