Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
УЕФА назвала лучший гол прошедшего третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лучшим признан второй мяч бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в ворота "Шахтера".
На приз помимо Винисиуса претендовали голы форварда миланского "Интера" Эдина Джеко, хавбека "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающего "Спортинга" Паулинью Диаша.
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|Севилья
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|20
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|Валенсия
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|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
|14