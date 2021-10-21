Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

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Назван лучший гол недели в Лиге чемпионовФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

УЕФА назвала лучший гол прошедшего третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшим признан второй мяч бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в ворота "Шахтера".

На приз помимо Винисиуса претендовали голы форварда миланского "Интера" Эдина Джеко, хавбека "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающего "Спортинга" Паулинью Диаша.

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