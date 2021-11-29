Назван лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги

Теги ла лигаатлетико мадридлуис суарес

Назван лучший игрок прошлого сезона Ла ЛигиФото: инстаграм Marca/Автор неизвестен

Сегодня прошла церемония награждения от издания Marca, где были названы лучшие специалисты и игроки испанского футбола за прошлый сезон.

Так, лучшим игроком сезона в Ла Лиге по версии издания стал уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес. Данная награда называется "трофеем Альфредо ди Стефано".

В прошлом сезоне Суарес помог "матрасникам" впервые с 2014 года стать чемпионом Испании. Сам нападающий забил 21 гол и отдал 3 голевых в прошлом сезоне Примеры.

Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны" летом 2020 года.

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