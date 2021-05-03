Назван срок восстановления Николы Влашича
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что его клиент всё же сможет принять участие в Евро-2020.
"Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он хорошо себя чувствует. На восстановление уйдет неделя", – сказал Мартич.
Влашич получил травму в матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1). 23-летний хорват был заменен после первого тайма.
ЦСКА объявил, что по итогам медицинского обследования у Николы было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
В 26 матчах этого сезона в РПЛ хавбек сборной Хорватии забил 11 голов и отдал 5 передач.
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