Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита"
После возобновления сезона домашние матчи "Зенита" смогут посещать до 25 тысяч болельщиков.
Это стало возможным благодаря тому, что администрация Санкт‑Петербурга решила с 12 февраля ослабить коронавирусные ограничения.
Так, на спортивные мероприятия разрешат допускать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек. Под эту квоту как раз попадают "сине-бело-голубые".
"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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