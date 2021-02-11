Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита"

После возобновления сезона домашние матчи "Зенита" смогут посещать до 25 тысяч болельщиков.

Это стало возможным благодаря тому, что администрация Санкт‑Петербурга решила с 12 февраля ослабить коронавирусные ограничения.

Так, на спортивные мероприятия разрешат допускать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек. Под эту квоту как раз попадают "сине-бело-голубые".

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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