Названа причина отказа Роналду от перехода в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прошлым летом отказался перейти в "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист опасался, что "горожане" ему не смогут гарантировать ему место в стартовом составе. "Манчестер Сити" в свою очередь, действительно, сомневался в месте для Роналду на поле, так как для этого клубу нужно было продать кого-то из тройки - Рияд Махрез, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, но они остались в команде.

В итоге 36-летний Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов евро. Контракт форварда с клубом действует до лета 2023 года.

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