Названы самая молодая и возрастная команды РПЛ

По данным портала Transfermarkt, средний возраст футболистов в РПЛ составляет 26,7 года.

Тройка самых молодых команд: ЦСКА - 25,0 года; "Динамо" - 25,1 года; "Рубин" и "Ростов" - 25,6 года.

Тройка самых возрастных команд: "Сочи" - 28,4 года; "Урал" - 28,0 года; тульский "Арсенал" - 27,9 года.

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