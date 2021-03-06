Названы самая молодая и возрастная команды РПЛ
По данным портала Transfermarkt, средний возраст футболистов в РПЛ составляет 26,7 года.
Тройка самых молодых команд: ЦСКА - 25,0 года; "Динамо" - 25,1 года; "Рубин" и "Ростов" - 25,6 года.
Тройка самых возрастных команд: "Сочи" - 28,4 года; "Урал" - 28,0 года; тульский "Арсенал" - 27,9 года.
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