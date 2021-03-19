Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер АПЛ

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Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер АПЛ

Фото Getty Images

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых игроков и тренеров английской Премьер-лиги.

Футболисты

1. Гарет Бэйл ("Тоттенхэм") - 2,5 млн евро в месяц (до уплаты налогов);

2. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 1,85 млн евро; 

3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 1,58 млн евро; 

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 1,48 млн евро;

5. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 1,43 млн евро.

Тренеры

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 1,89 млн евро; 

2-3. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") - 1,42 млн евро; 

2-3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 1,42 млн евро.

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