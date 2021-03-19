Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги
Фото Getty Images / Anadolu Agency/ Burak Akbulut
Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых игроков и тренеров испанской Ла Лиги.
Футболисты
1. Лионель Месси ("Барселона") - 10,5 млн евро в месяц (до уплаты налогов);
2-3. Антуан Гризманн ("Барселона") - 2,9 млн евро;
2-3. Луис Суарес ("Атлетико") - 2,9 млн евро;
4. Эден Азар ("Реал") - 2,5 млн евро;
5. Серхио Рамос ("Реал") - 2 млн евро.
Тренеры
1. Диего Симеоне ("Атлетико") - 3,6 млн евро;
2. Зинедин Зидан ("Реал") - 1,4 млн евро;
3. Рональд Куман ("Барселона") - 1,2 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14