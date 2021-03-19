Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги

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Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги

Фото Getty Images / Anadolu Agency/ Burak Akbulut

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых игроков и тренеров испанской Ла Лиги.

Футболисты

1. Лионель Месси ("Барселона") - 10,5 млн евро в месяц (до уплаты налогов);

2-3. Антуан Гризманн ("Барселона") - 2,9 млн евро;

2-3. Луис Суарес ("Атлетико") - 2,9 млн евро; 

4. Эден Азар ("Реал") - 2,5 млн евро;

5. Серхио Рамос ("Реал") - 2 млн евро.

Тренеры

1. Диего Симеоне ("Атлетико") - 3,6 млн евро;

2. Зинедин Зидан ("Реал") - 1,4 млн евро; 

3. Рональд Куман ("Барселона") - 1,2 млн евро.

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