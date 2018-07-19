Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Российский мундиаль побил массу рекордов, в том числе он вошел в историю, как один из самых непредсказуемых турниров в истории. Также чемпионат мира-2018 подарил множество сенсаций и разочарований. Редакция SoccerNews выбрала топ-5 главных провалов прошедшего первенства.

Сборная Германии

Безусловно, главным разочарованием мундиаля стала сборная Германии. Действующие чемпионы мира традиционно являлись одним из главных фаворитов турнира, но провалились так, как никогда ранее – впервые в истории “Бундестим” не преодолели групповой этап. Более того, немцы заняли последнее место в группе с Мексикой, Швецией и Кореей.

О причинах провала можно говорить много. Конечно, на Германию наверняка повлияла шумиха вокруг их “турецких” игроков Месута Озила и Илкая Гюндогана, которые публично поддержали президента Турции Реджепа Эрдогана. Наверное, ошибся и Йоахим Лев, не взяв в Россию на сегодняшний день одного из лучших футболистов с немецким паспортом Лероя Сане. Также свою роль сыграла недооценка соперника. Особенно хорошо это было видно в первом матче против команды Мексики.

Как бы там ни было, а Германия провалилась с треском. Но тем интереснее будет наблюдать за “Бундестим” в дальнейшем.

Сборная Испании

Сборная Испании не впервые проваливается на больших турнирах. Чего только стоит предыдущий мундиаль в Бразилии, где в статусе действующего чемпиона команда не смогла выйти из группы. Правда, тогда у “машины” Висенте Дель Боске банально закончилось топливо, на старом багаже второй чемпионат мира кряду вывезти было крайне сложно. В этот раз природа провала совсем другая. Команду здорово подставил главный тренер Хулен Лопетеги вместе с руководством мадридского “Реала”. 51-летний специалист за спиной у Федерации футбола Испании согласовал контракт с королевским клубом, а информация об этом просочилась в прессу. Руководство приняло ущербное, но смелое решение и уволило Лопетеги за день до старта турнира.

Шокированы таким поворотом событий, испанцы от матча к матчу играли все хуже. Не самые сильные соперники в группе позволили “Фурии Рохе” добраться до стадии плей-офф, но уже в 1/8 финала все еще будучи фаворитом сборная Испании напоролась на Россию, проиграв в серии послематчевых пенальти.

Если проходиться по персоналиям, то, пожалуй, больше всех разочаровал Давид Де Хеа. Будучи одним из лучших голкиперов мира (если не лучшим), страж ворот “Манчестер Юнайтед” не просто не выручал, как к этому уже давно привыкли в АПЛ, но и пропускал довольно нелепые голы.

Сборная Польши

О том, почему сборная Польши находилась так высоко в рейтинге, что аж попала в первую корзину на жеребьевке группового этапа, мы рассуждать не будем. Рейтинги ФИФА – давным-давно дело темное. И все же поколение у поляков очень даже хорошее. Они показали неплохой результат на Евро-2016 и напрямую квалифицировались на мундиаль-2018, а главная звезда “бело-красных” Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отбора, опередив самого Криштиану Роналду.

Но в России подопечные Адама Навалки полностью разочаровали. В относительно равной группе с Колумбией, Японией и Сенегалом поляки уже после второго тура потеряли все шансы на выход в плей-офф, по делу проиграв и африканцам, и южноамериканцам. Победа над японцами в заключительном матче также мало потешила поклонников “белых орлов”, ибо “самураи” уже берегли силы на 1/8 финала.

Хорхе Сампаоли

На самом деле Хорхе Сампаоли разочаровал еще до начала чемпионата мира-2018. А если конкретно, то сразу после того, как возглавил сборную Аргентины. Приняв “асбиселесте”, 58-летний специалист изо дня в день не прекращал петь хвалебную оду капитану южноамериканцев Лионелю Месси, не замечая никого вокруг. Поговаривают, Сампаоли и окончательную заявку аргентинской команды на мундиаль, и стартовый состав на матчи согласовывал с нападающим “Барселоны”. К чему это в итоге привело – все наглядно увидели на турнире в России.

Аргентина на зубах вырвала путевку в плей-офф, добыв единственную победу на чемпионате, в рамках третьего тура одолев Нигерию. Но эйфория прошла быстро: в 1/8 финала подопечные Сампаоли попали на будущих чемпионов французов, которые в самый разгар первенства отправили Месси и компанию домой.

Африканские сборные

На завершившемся чемпионате мира расстроили абсолютно все четыре африканские сборные. Ведь еще ни разу в истории мундиалей не бывало такого, чтобы хотя бы одна команда из черного континента не прорвалась в стадию плей-офф. И вот в 2018 – дебют!

Самые большие ожидания возлагались на Сенегал, который обладает достаточно мощным подбором футболистов. Кроме того, у “львов” были все карты на руках – ровная группа и яркая победа в первом туре над Польшей. Но затем ребята Алиу Сиссе не смогли справиться с Японией и проиграли Колумбии. В заочной борьбе сенегальцы уступили вторую строчку в квартете японцам, которые имели лучшие показатели по желтым карточкам.

Также перед турниром высокие шансы на выход из группы имел Египет во главе со звездным Мохамедом Салахом, но получилось так, как и должно быть в командных видах спорта – один в поле не воин. “Фараоны” после поражения от России посыпались так, что даже в заключительном туре проиграли Саудовской Аравии.

Сборные Марокко и Нигерии по игре в принципе понравились, но им здорово не повезло с соперниками по группе. Кроме того, “атласские львы” с самого начала сами себе все запороли, проиграв в первом поединке Ирану. Ну а “суперорлы”, окруженные хорватами, аргентинцами и исландцами и не должны были выходить. Хотя шанс сотворить сенсацию был вполне реальным.

Богдан Архипенко

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