Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

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Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

Возможно, величайший тренер в истории футбола, сэр Алекс Фергюсон был очень сложный фигурой. Обожаем одними, ненавидим другими… не удивительно, что с его именем связано множество скандалов и громких историй.
За свою карьеру шотландец выиграл 49 трофеев. Титул «сэра» он получил в 1999 году. 

Но никто не идеален, и в своё время Фергюсон совершил немало ошибок – во многих он даже признавался сам. Поговорим о самых нелестных историях поподробнее.

Не вошло в топ-6: Наречение «Манчестер Сити» «шумными соседями», фраза о том, что он «не продаст «Реалу» даже вирус (до того, как он продал Роналду).

6. Вечные стычки с арбитрами

Любой, кто смотрел английской футбол в то золотое время, помнит, как часто Ферги наезжал на рефери – по причинам и без. Он не боялся прямо высказывать всё, что он думал, и никакие штрафы ему были не страшны.
Недоброжелатели любят говорить, что смелость связана с заносчивостью и завышенным самомнением. Чего только стоит знаменитый жест, когда Фергюсон прямо показывал судьям, сколько минут следовало добавить к матчу. Именно это и называется «Ферги тайм». 

За свою карьеру Фергюсон 15 раз был вынужден наблюдать за играми с трибун. Суммарно он выплатил 75 тыс. фунтов штрафов за оскорбления или просто наезды на судей.

Среди знаменитых выходок – многозначительные комментарии в адрес физической формы рефери Алана Уайли (четырёхматчевый запрет), обвинение Мартина Аткинсона в нечестном судействе (пятиматчевый запрет) и оскорбление Марка Клаттенбурга после игры в 2007.

5. Тот самый инцидент с Дэвидом Бекхэмом

Пожалуй, самый известный член «класса 92» Дэвид Бекхэм считался настоящей иконой клуба. Во всяком случае, пока он не был спешно продан в «Реал». А началось всё с Ферги. Или с Виктории – как вам угодно.

Никто не ожидал, что родственные отношения Дэвида с шотландцем завершается огромным скандалом, но так и случилось. Началось всё с очень публичной любовной истории с Викторией из Spice Girls. Сэр Алекс просил: «забудь о девушках, не отвлекайся». Но Бэкс к тренеру не прислушался.

Группа была невообразимо популярна в то время, и за Бекхэмом стали следить папарацци, которым обычно футбол был неинтересен. Он стал самой видной фигурой в Англии, что его наставника ну никак не радовало. Чем дальше, тем больше полузащитник пёкся о своём внешнем виде. Кульминацией стал инцидент, когда в перерыве шотландец швырнул в Бекхэма бутсу. С этого момента англичанин думал только об уходе из родного клуба.

В своей автобиографии 2013 года Фергюсон отметил, что без Виктории его подопечный мог бы стать ещё лучшим игроком. 

4. Игнорирование BBC

В 2003 году компания BBC показала документальный фильм «Ферги и сын». Картина показывала тренера в негативном свете и намекала на то, что сын Джейсон, который работал агентом, использовал родственные связи для получения нелегальной прибыли на трансферном рынке.

Разгневанный Ферги назвал фильм «выдуманной чушью и низкопробщиной». А после он решил «наказать» компанию и объявил, что больше ничего общего с ней иметь не будет. Никаких интервью, никакого участия в культовых программах вроде «Матч дня», на которые вместо него были приглашены ассистенты Карлуш Кейруш и Майк Фелан.

С 2010 года АПЛ обязала тренеров беседовать с репортёрами BBC, но даже это ничего не изменило – «Юнайтед» пришлось выплачивать штраф за поведение своего тренера.  В августе 2011 бойкот наконец был прекращён. Он длился семь лет.

3. Отместка «Престону»

У сэра Алекса есть сын Даррен, который сначала играл в футбол, а затем сам стал тренером. Его карьера, конечно, несравнима с отцовской. В январе 2010 он был назначен менеджером «Престон Норт Энд», который тогда выступал в Чемпионшипе.

Но трибуны «Дипдейла» даже не успели к нему привыкнуть – довольно быстро он был уволен. «Престон» тем временем скрёб по самому дну лиги, готовясь к худшему.

Услышав новости, сэр Алекс призвал обратно трёх игроков, которых у МЮ арендовали «неуязвимые». Его близкий друг Тони Пьюлис последовал за примером шотландца, и вернул двух футболистов «Стока».

Мстительное поведение привело к тому, что «Престон» потерял пятерых важных игроков. Вылета уже точно было не миновать.

Болельщики «Престона» до сих пор обижены на Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».

2. Ссора с Роем Кином

Бекхэм был важен, но не менее ярким и полезным игроком был Рой Кин – настоящий воин, которого боялись соперники. Да и свои побаивались.

12 лет Фергюсон наслаждался воинственностью ирландца, который был идеальным капитаном его клуба. Кина любили фанаты и уважали одноклубники.

Но, как это часто бывает, отношения стали постепенно портиться, особенно после того, как Кин стал постоянно критиковать новоприбывших в клуб. Когда Кин ушёл (после того, как его вежливо «попросили») в «Селтик» в 2005, САФ был облегчён – в этом он сам признался в своей книге. В конце концов, ирландец был единственным, кто был способен обернуть раздевалку против незаменимого тренера. Ученик и ученик до сих пор не помирились.

1. Стычки с другими тренерами

От Ферги стабильно попадало игрокам, но от его гнева не были защищены даже наставники противника.
В своё время своё получили Арсен Венгер, Кевин Киган и Рафа Бинитес. Когда француз пришёл в «Арсенал», САФ попросил того «держать мнение при себе – если оно не касается японского футбола». 

Учитывая, что «канониры» тогда были главным конкурентом Манчестера, война слов была понятна. Впоследствии оба специалиста помирились и даже подружились, несколько раз признаваясь во взаимном уважении друг к другу.

Одним из первых тренеров, познавших «игры разума» Ферги, был Кевин Киган. В своё время тот даже ответил на поддёвки Фергюсона знаменитой речью на радио. Рафа Бенитес тоже пытался отбиваться. Например, он подготовил целый лист придирок к Фергюсону, который напечатал на листке А4 и зачитал в прямом эфире. Выслушав своего визави, Ферги прокомментировал, что испанец «несёт околёсицу».

Юрий Сергеев
 

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