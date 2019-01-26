Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
Возможно, величайший тренер в истории футбола, сэр Алекс Фергюсон был очень сложный фигурой. Обожаем одними, ненавидим другими… не удивительно, что с его именем связано множество скандалов и громких историй.
За свою карьеру шотландец выиграл 49 трофеев. Титул «сэра» он получил в 1999 году.
Но никто не идеален, и в своё время Фергюсон совершил немало ошибок – во многих он даже признавался сам. Поговорим о самых нелестных историях поподробнее.
Не вошло в топ-6: Наречение «Манчестер Сити» «шумными соседями», фраза о том, что он «не продаст «Реалу» даже вирус (до того, как он продал Роналду).
6. Вечные стычки с арбитрами
Любой, кто смотрел английской футбол в то золотое время, помнит, как часто Ферги наезжал на рефери – по причинам и без. Он не боялся прямо высказывать всё, что он думал, и никакие штрафы ему были не страшны.
Недоброжелатели любят говорить, что смелость связана с заносчивостью и завышенным самомнением. Чего только стоит знаменитый жест, когда Фергюсон прямо показывал судьям, сколько минут следовало добавить к матчу. Именно это и называется «Ферги тайм».
За свою карьеру Фергюсон 15 раз был вынужден наблюдать за играми с трибун. Суммарно он выплатил 75 тыс. фунтов штрафов за оскорбления или просто наезды на судей.
Среди знаменитых выходок – многозначительные комментарии в адрес физической формы рефери Алана Уайли (четырёхматчевый запрет), обвинение Мартина Аткинсона в нечестном судействе (пятиматчевый запрет) и оскорбление Марка Клаттенбурга после игры в 2007.
5. Тот самый инцидент с Дэвидом Бекхэмом
Пожалуй, самый известный член «класса 92» Дэвид Бекхэм считался настоящей иконой клуба. Во всяком случае, пока он не был спешно продан в «Реал». А началось всё с Ферги. Или с Виктории – как вам угодно.
Никто не ожидал, что родственные отношения Дэвида с шотландцем завершается огромным скандалом, но так и случилось. Началось всё с очень публичной любовной истории с Викторией из Spice Girls. Сэр Алекс просил: «забудь о девушках, не отвлекайся». Но Бэкс к тренеру не прислушался.
Группа была невообразимо популярна в то время, и за Бекхэмом стали следить папарацци, которым обычно футбол был неинтересен. Он стал самой видной фигурой в Англии, что его наставника ну никак не радовало. Чем дальше, тем больше полузащитник пёкся о своём внешнем виде. Кульминацией стал инцидент, когда в перерыве шотландец швырнул в Бекхэма бутсу. С этого момента англичанин думал только об уходе из родного клуба.
В своей автобиографии 2013 года Фергюсон отметил, что без Виктории его подопечный мог бы стать ещё лучшим игроком.
4. Игнорирование BBC
В 2003 году компания BBC показала документальный фильм «Ферги и сын». Картина показывала тренера в негативном свете и намекала на то, что сын Джейсон, который работал агентом, использовал родственные связи для получения нелегальной прибыли на трансферном рынке.
Разгневанный Ферги назвал фильм «выдуманной чушью и низкопробщиной». А после он решил «наказать» компанию и объявил, что больше ничего общего с ней иметь не будет. Никаких интервью, никакого участия в культовых программах вроде «Матч дня», на которые вместо него были приглашены ассистенты Карлуш Кейруш и Майк Фелан.
С 2010 года АПЛ обязала тренеров беседовать с репортёрами BBC, но даже это ничего не изменило – «Юнайтед» пришлось выплачивать штраф за поведение своего тренера. В августе 2011 бойкот наконец был прекращён. Он длился семь лет.
3. Отместка «Престону»
У сэра Алекса есть сын Даррен, который сначала играл в футбол, а затем сам стал тренером. Его карьера, конечно, несравнима с отцовской. В январе 2010 он был назначен менеджером «Престон Норт Энд», который тогда выступал в Чемпионшипе.
Но трибуны «Дипдейла» даже не успели к нему привыкнуть – довольно быстро он был уволен. «Престон» тем временем скрёб по самому дну лиги, готовясь к худшему.
Услышав новости, сэр Алекс призвал обратно трёх игроков, которых у МЮ арендовали «неуязвимые». Его близкий друг Тони Пьюлис последовал за примером шотландца, и вернул двух футболистов «Стока».
Мстительное поведение привело к тому, что «Престон» потерял пятерых важных игроков. Вылета уже точно было не миновать.
Болельщики «Престона» до сих пор обижены на Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».
2. Ссора с Роем Кином
Бекхэм был важен, но не менее ярким и полезным игроком был Рой Кин – настоящий воин, которого боялись соперники. Да и свои побаивались.
12 лет Фергюсон наслаждался воинственностью ирландца, который был идеальным капитаном его клуба. Кина любили фанаты и уважали одноклубники.
Но, как это часто бывает, отношения стали постепенно портиться, особенно после того, как Кин стал постоянно критиковать новоприбывших в клуб. Когда Кин ушёл (после того, как его вежливо «попросили») в «Селтик» в 2005, САФ был облегчён – в этом он сам признался в своей книге. В конце концов, ирландец был единственным, кто был способен обернуть раздевалку против незаменимого тренера. Ученик и ученик до сих пор не помирились.
1. Стычки с другими тренерами
От Ферги стабильно попадало игрокам, но от его гнева не были защищены даже наставники противника.
В своё время своё получили Арсен Венгер, Кевин Киган и Рафа Бинитес. Когда француз пришёл в «Арсенал», САФ попросил того «держать мнение при себе – если оно не касается японского футбола».
Учитывая, что «канониры» тогда были главным конкурентом Манчестера, война слов была понятна. Впоследствии оба специалиста помирились и даже подружились, несколько раз признаваясь во взаимном уважении друг к другу.
Одним из первых тренеров, познавших «игры разума» Ферги, был Кевин Киган. В своё время тот даже ответил на поддёвки Фергюсона знаменитой речью на радио. Рафа Бенитес тоже пытался отбиваться. Например, он подготовил целый лист придирок к Фергюсону, который напечатал на листке А4 и зачитал в прямом эфире. Выслушав своего визави, Ферги прокомментировал, что испанец «несёт околёсицу».
Юрий Сергеев
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|23
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|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
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|Арсенал Лондон
|23
|44
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|Манчестер Юнайтед
|23
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|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|21
|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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