Немецкий топ-клуб сделал запрос по Азмуну

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Немецкий топ-клуб сделал запрос по Азмуну

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий топ-клуб сделал запрос по форварду. Не исключено, что "Боруссия" попробует купить игрока в летнее трансферное окно. Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает через год, поэтому клубу придется продать его ближайшим летом, если соглашение не будет продлено.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

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