"Немецкой машине" капут или нет? Разбираем проблемы сборной Германии

Сборная Германии провалилась на Чемпионате Мира в России, не сумев даже выйти из не самой сложной группы, но тогда болельщикам казалось, что неудача "Бундестим" на мундиале - это скорее неудача и стечение обстоятельств, нежели реальный уровень команды. Сейчас же очевидно, что проблемы четырёхкратных чемпионов мира носят системный характер.

Сегодня, 16 октября, немцы проведут ключевой для себя матч против действующих триумфаторов мундиаля французов. И абсолютно не важно, что встреча пройдёт в рамках Лиги Наций - турнира, который носит товарищеский характер, хотя и имеет определённые бонусы для победителей. Команде Йоахима Лёва крайне необходима победа, чтобы выйти из пике, вернуть хоть какую-то уверенность и продемонстрировать - "Бундестим" знает, как выйти из сложившейся ситуации.

А ситуация оставляет желать много лучшего. Крупно уступив Нидерландам (0:3), Германия продлила свою серию без голов в официальных турнирах до трёх игр подряд - подобное случилось впервые в истории. Более того, в последних 12 играх команда одержала лишь 3 победы, что не может не беспокоить Немецкий футбольный союз, фанатов и, конечно же, прессу.

На орехи достаётся и главному тренеру, и игрокам. А ведь ещё летом 2017, когда Германия вторым составом разрывала всех на Кубке Конфедераций, Лёва носили на руках за доверие к молодым, юный костяк команды называли будущим и рассуждали о тотальном преимуществе "Бундестим" на долгие годы. Но дальше что-то пошло не так.

Чтобы давать оценку положению дел в сборной Германии, нельзя основываться только на матче с "оранжевыми". Парадоксально, но в Амстердаме у немцев получалось достаточно много, они имели отличные моменты и вполне могли переломить ход игры. Ван Дейк забил с углового, после чего подопечные Лёва упустили ряд моментов и под занавес получили две контратаки. Вряд ли бы кто-то разносил сборную за такое поражение, не будь ранее невнятной ничьей с Францией и позора на ЧМ-2018. Есть негативный фон, значит есть системность.

В чем она проявляется? Первый момент - у команды нет лидеров на поле. Это объективный фактор, который не нуждается в домыслах. Во всех неудавшихся матчах "Бундестим" не хватало игрока (или игроков), способного повести за собой. Кроос спас матч со Швецией на мундиале, после чего Тони явно нужна была помощь, однако флаг подхватить оказалось некому.

Основным голкипером на ЧМ-2018 должен был быть набравший отличную форму Тер Штеген, но Лёв вернул в раму едва восстановившегося Нойера. Мануэлю вручили капитанскую повязку, но в России он отыграл крайне слабо, оставив много вопросов к наставнику. Ничего не изменилось и после мундиаля: Нойер по-прежнему №1 и он всё ещё капитан - только вот и вопросы по этому поводу никуда не делись.

Мюллер ужасно сдал за последние два года, Озил отказался играть за сборную, а Горетцка, Киммих, Вернер и другая молодёжь, пока не тянет на роль лидеров. Не помогает команде даже возвращение Сане и прекрасная форма Ройса - оба в сборной выглядят далеко не так, как в клубе. Вот и выходит, что у Германии не оказалось футболистов делающих ту самую пресловутую разницу.

Второй момент связан с психологией и атмосферой внутри коллектива. После решения Лёва не брать на ЧМ-2018 Сане, в сборной явно появились те, кто не согласен с действиями штаба. После демарша Озила и последовавших за этим разборок, ситуация только накалилась. Добавим сюда железную, но спорную веру тренера в Нойера и некоторых других игроков, и можем получить недовольный рулевым коллектив. Но это субъективный фактор, который без неимения прямых доказательств выглядит лишь теорией. Другой вопрос, что инсайды из сборной подтверждают наличие проблем в коллективе.

Так "немецкой машине" капут или нет? На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Ближайшие матчи должны показать, насколько Лёв и его штаб управляет ситуацией, а игроки - реагируют на происходящее. Провал в Лиге Наций сборной Германии простят, ибо есть ещё отбор к Евро 2020 и время исправить ситуацию, но нужны предпосылки для прогресса, чтобы общественность и пресса не утопила "Бундестим". Он, конечно, велик, но с трона можно очень больно упасть - Испания, доминировавшая в мира с 2008 по 2012 года, может подтвердить.

Игорь Павелко | soccernews.ru

Не пропустите анонс и прогноз на матч Франция - Германия