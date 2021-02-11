Неймар: "Грустно слышать, что я плакса"

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал свою травму накануне игр 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Печаль велика, боль огромна, а слезы не остановить. Я в очередной раз оторван от любимого занятия в жизни - от игры в футбол. Иногда мне дискомфортно из-за своего стиля игры, так как я иду в дриблинг и меня часто бьют по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.

Мне очень грустно, когда я слышу от футболистов, тренеров, комментаторов или болельщиков что-то в духе: "его правда нужно бить", "он ныряет", "плакса", "ребенок", "избалованный" и так далее.

Мне действительно печально от этого, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше", - написал Неймар в инстаграме.

В текущем сезоне на счету Неймара 13 голов и три ассиста в 17 играх.

Читайте также: Неймар пропустит матч с "Барселоной" из-за травмы. | http://soccernews.ru