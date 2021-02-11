Неймар: "Грустно слышать, что я плакса"
Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал свою травму накануне игр 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".
"Печаль велика, боль огромна, а слезы не остановить. Я в очередной раз оторван от любимого занятия в жизни - от игры в футбол. Иногда мне дискомфортно из-за своего стиля игры, так как я иду в дриблинг и меня часто бьют по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно расстраивает меня.
Мне очень грустно, когда я слышу от футболистов, тренеров, комментаторов или болельщиков что-то в духе: "его правда нужно бить", "он ныряет", "плакса", "ребенок", "избалованный" и так далее.
Мне действительно печально от этого, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше", - написал Неймар в инстаграме.
В текущем сезоне на счету Неймара 13 голов и три ассиста в 17 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13