Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал Бартомеу
Фото: Твиттер @neymarjr
Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что Неймар мог вернутся в "Барселону" летом 2019-го года. Тогда каталонцы купили за внушительную сумму нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
Абидаль рассказал Diario Sport, что лично Хосеп Бартомеу выбирал между французом и бразильцем и выбрал первого. Решение было аргументированно тем, что между Неймаром и "Барселоной" начинался судебный процесс.
Стоит отметить, что многие эксперты считают трансфер Гризманна одним из самых неудачных для "блауграны" за всю историю.
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14