Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал Бартомеу

1 Теги жозеп мария бартомеунеймарбарселонаантуан гризманнэрик абидаль

Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал БартомеуФото: Твиттер @neymarjr
Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что Неймар мог вернутся в "Барселону" летом 2019-го года. Тогда каталонцы купили за внушительную сумму нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Абидаль рассказал Diario Sport, что лично Хосеп Бартомеу выбирал между французом и бразильцем и выбрал первого. Решение было аргументированно тем, что между Неймаром и "Барселоной" начинался судебный процесс.

Стоит отметить, что многие эксперты считают трансфер Гризманна одним из самых неудачных для "блауграны" за всю историю.

Читать также: Почеттино год назад мог возглавить "Барселону" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это понятно ... Лео был бы на фоне Неймара как белая ворона ... Е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эрлинг Холанд: "Предстоит еще много работы, чтобы добраться до Месси и Роналду"

Эрлинг Холанд: "Предстоит еще много работы, чтобы добраться до Месси и Роналду"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов