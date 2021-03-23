Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал Бартомеу

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Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что Неймар мог вернутся в "Барселону" летом 2019-го года. Тогда каталонцы купили за внушительную сумму нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Абидаль рассказал Diario Sport, что лично Хосеп Бартомеу выбирал между французом и бразильцем и выбрал первого. Решение было аргументированно тем, что между Неймаром и "Барселоной" начинался судебный процесс.

Стоит отметить, что многие эксперты считают трансфер Гризманна одним из самых неудачных для "блауграны" за всю историю.