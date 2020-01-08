Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, назвал футболистов, которые бы вошли в его команду мечты.
В символической команде лучших игроков по мнению Неймара оказались Лионель Месси и Луис Суарес из "Барселоны", Килиан Мбаппе из ПСЖ, Поль Погба из "МЮ" и Эден Азар из "Реала".
Отметим, что в команде отсутствуют защитники и голкипер.
Также бразилец назвал команду мечты из числа игроков, завершивших карьеры. В нее вошли Хави, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Дэвида Бекхэма и Тьерри Анри.
Не пропустите: Неймар рассказал, кого считает самым сильным защитником| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет
-
Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА
-
Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!
-
В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"
Лента новостей
-
ЦСКА готов приобрести форварда "Удинезе" Визеу
-
Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов
-
4
Рэшфорд заявил, что "МЮ" играет на 50% своих возможностей
-
2
Игроки "Барселоны" не хотят отпускать Видаля в другой клуб
-
Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок
-
21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто
-
5
Хитцльспергер заявил, что не жалеет о том, что признался нетрадиционной сексуальной ориентации
-
Карпин сыграл в хоккей с Евгением Савиным
-
1
"Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет
-
Неймар рассказал, кого считает самым сильным защитником
-
4
"Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Абрамович лично хочет видеть Чалова в ЦСКА
-
"Урал" может арендовать воспитанника ЦСКА
-
Тарасов нашел новый клуб
-
1
Фернандиньо, скорее всего, останется в "Манчестер Сити"
-
Бывший тренер ПСЖ дал совет Неймару
-
В "Арсенале" выбрали лучшего игрока декабря
-
Защитник "Барселоны" близок к переходу в "Шальке"
-
Нападающий "Ювентуса" перешел в "Аль-Духаиль"
-
1
Американский футболист случайно сообщил о переходе в новый клуб на сайте знакомств
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12