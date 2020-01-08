Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистов

Теги псжнеймарлионель мессилуис суаресполь погба

Неймар назвал свою команду мечты, состоящую из пяти футболистовФорвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, назвал футболистов, которые бы вошли в его команду мечты.

В символической команде лучших игроков по мнению Неймара оказались Лионель Месси и Луис Суарес из "Барселоны", Килиан Мбаппе из ПСЖ, Поль Погба из "МЮ" и Эден Азар из "Реала".

Отметим, что в команде отсутствуют защитники и голкипер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neymar picks his dream five-a-side team

Публикация от ESPN UK (@espnuk)

Также бразилец назвал команду мечты из числа игроков, завершивших карьеры. В нее вошли Хави, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Дэвида Бекхэма и Тьерри Анри.

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