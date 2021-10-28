Неймар прокомментировал свои слова о ЧМ-2022

Теги неймар

Неймар прокомментировал свои слова о ЧМ-2022Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский форвард ПСЖ Неймар дал объяснение своим словам о чемпионате мира 2022 года, которые он сказал в середине этого месяца: "ЧМ-2022 – мой последний, думаю. Не знаю, хватит ли мне силы духа, чтобы продолжать играть".

"Люди совсем неправильно поняли мои слова. Да, я сказал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня, и я должен подойти к нему в лучшей форме. Я отдам все силы, потому что с таким настроем я выхожу на любую игру.

Если завтра мне предстоит сыграть, то я выхожу на поле так, словно это последний матч в моей жизни. Точно так же я настраиваюсь на предстоящий чемпионат мира. Я же не знаю, что может произойти завтра.

Люди подумали, что я хочу уйти из сборной и закончить карьеру. Я хотел сказать, что настраиваюсь на этот турнир как на последний. Почему? Потому что неизвестно, что может случиться в будущем", – сказал Неймар.

Также не пропустите: Ракицкий высказался о Месси. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ларссон может зимой покинуть "Спартак"

Ларссон может зимой покинуть "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов