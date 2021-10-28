Неймар прокомментировал свои слова о ЧМ-2022

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский форвард ПСЖ Неймар дал объяснение своим словам о чемпионате мира 2022 года, которые он сказал в середине этого месяца: "ЧМ-2022 – мой последний, думаю. Не знаю, хватит ли мне силы духа, чтобы продолжать играть".

"Люди совсем неправильно поняли мои слова. Да, я сказал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня, и я должен подойти к нему в лучшей форме. Я отдам все силы, потому что с таким настроем я выхожу на любую игру.

Если завтра мне предстоит сыграть, то я выхожу на поле так, словно это последний матч в моей жизни. Точно так же я настраиваюсь на предстоящий чемпионат мира. Я же не знаю, что может произойти завтра.

Люди подумали, что я хочу уйти из сборной и закончить карьеру. Я хотел сказать, что настраиваюсь на этот турнир как на последний. Почему? Потому что неизвестно, что может случиться в будущем", – сказал Неймар.

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