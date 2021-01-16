Неймар рассказал, как он едва не завершил карьеру
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что он задумывался о завершении карьеры.
"Мое желание играть в футбол никогда не проходит, но у меня случались моменты, когда я думал о завершении карьеры. Как-то я спросил себя, зачем продолжаю играть, если людям это не нравится. Но затем я вспоминал, через что прошел, чтобы достичь топ-уровня. Моя любовь к футболу успокоила меня.
Мне очень повезло. Моя карьера осчастливила меня и моих родных. Я дебютировал за "Сантос", выиграл первый титул, завоевал Кубок Либертадорес. Все это было очень важные события. Затем я перешел в "Барселону" и исполнил свою детскую мечту. Победа в Лиге Чемпионов и переход в ПСЖ всегда будут для меня очень важными моментами", - приводит слова Неймара Gaffer.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13