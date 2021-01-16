Неймар рассказал, как он едва не завершил карьеру

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что он задумывался о завершении карьеры.

"Мое желание играть в футбол никогда не проходит, но у меня случались моменты, когда я думал о завершении карьеры. Как-то я спросил себя, зачем продолжаю играть, если людям это не нравится. Но затем я вспоминал, через что прошел, чтобы достичь топ-уровня. Моя любовь к футболу успокоила меня.

Мне очень повезло. Моя карьера осчастливила меня и моих родных. Я дебютировал за "Сантос", выиграл первый титул, завоевал Кубок Либертадорес. Все это было очень важные события. Затем я перешел в "Барселону" и исполнил свою детскую мечту. Победа в Лиге Чемпионов и переход в ПСЖ всегда будут для меня очень важными моментами", - приводит слова Неймара Gaffer.

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