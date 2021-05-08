Неймар сделал заявление о продлении контракта с ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар дал комментарий по поводу заключения нового соглашения с парижским клубом.

Теперь бразилец связан контрактом с французским грандом до июня 2025 года.

"Я очень рад. Это правда. Счастлив остаться здесь ещё на четыре года, продолжать быть частью этого проекта и выигрывать титулы. Я постараюсь осуществить нашу главную мечту - победить в Лиге Чемпионов. Так что я счастлив остаться в клубе.

Что сподвигло меня продлить контракт? Первый фактор - это счастье. Счастье от того, что я являюсь частью этого состава. И, конечно же, моя связь с клубом, с партнёрами, с отличным тренером, который поможет нам достигнуть ещё большего. Всё это заставляет ещё сильнее верить в проект", - цитирует 29-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 112 матчей, забил 85 голов и сделал 51 ассист.

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