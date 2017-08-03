Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Уже в эти выходные стартует новый сезон чемпионата Франции по футболу. С каждым годом Лига 1 становится все более привлекательным турниром, и в грядущем сезоне болельщикам определенно будет на что посмотреть. Французские команды успешно выступают в еврокубках, активно ведут себя на трансферном рынке, тем самым подогревая интерес к своему чемпионату. Выделим девять основных причин для того, чтобы следить за новым сезоном Лиги 1.

1. ПСЖ и возвращение чемпионского титула

Последние несколько лет французскую Лигу 1 неизменно считали чемпионатом одной команды. И ведь на самом деле гегемония ПСЖ длилась целых четыре года, пока не появился молодой и амбициозный коллектив из "Монако". В совокупности с отъездом Златана Ибрагимовича эти обстоятельства стоили парижанам чемпионства. Они разрывались на двух фронтах, чередуя успешные игры с откровенно провальными, а главный тренер команды Унаи Эмери еженедельно получал свою порцию критики, которая лишь изредка сменялась похвалой. ПСЖ не очень активен на трансферном рынке этим летом, из громких подписаний стоит отметить разве что Дани Алвеса. Но, с учетом потерь "Монако", парижане выглядят явными фаворитам грядущего чемпионата. И они сделают все, чтобы вернуть себе звание сильнейшей команды Франции.

2. Неймар в чемпионате Франции

Переход Неймара в ПСЖ с каждым днем становится все более вероятным. "Барселона" уже вовсю ищет замену бразильцу, а СМИ придумывают для парижан различные схемы обхода финансового фэйр-плэй. Помимо того, что этот трансфер станет самым дорогим и обсуждаемым в истории, не стоит забывать об игровых качествах бразильца и его способности привести парижан к успеху на всех фронтах. Неймар получит полную свободу действий, отрабатывая свои финты на условном "Анжере" и "Дижоне", готовясь к матчам Лиги Чемпионов. Сумму, выплаченную за игрока "Барселоны" можно будет сравнить с трансферной стоимостью 4-5 команд Лиги 1 вместе взятых. И каждый неудачный матч бразильца будет поводом об этом вспомнить. Неймар уже начал влиять на популярность Лиги 1 среди других европейских чемпионатов, и в новом сезоне, при определенном стечении обстоятельств, ему вполне по силам стать главным претендентом на "Золотой мяч". А лучшего в мире игрока, играющего в чемпионате Франции, мир не видел уже очень давно.

3. Распродажа и перестройка в "Монако"

Сколько бы главный тренер монегасков не говорил о желании сохранить своих лидеров и об амбициозности владельцев команды, с "Монако" происходит то, что и должно было произойти: клуб распродает своих лидеров. "Красно-белые" уже продали игроков на 167 миллионов евро (Менди, Силва, Бакайоко, Жермен) и не собираются останавливаться на достигнутом. Да и зачем, если пока ты всеми силами удерживаешь одного футболиста, клуб покидает кто-то другой. Как потратят эти деньги боссы "Монако" понятно всем: в клуб уже пришли Тилеманс из "Андерлехта", Конголо из "Фейеноорда" и Меите из "Зюлте-Варегем" – и общая сумма заплаченная за молодых игроков не превышает 50 миллионов евро.

Сможет ли Монако с учетом текущих и будущих потерь бороться за чемпионство? Или им понадобится какое-то время на перестройку и адаптацию новичков? Жардиму предстоит очень много работы, если он хочет удержать свой клуб на вершине. "Монако" был силен именно своей командной игрой, и потеря трех игроков основного состава может сильно повлиять на перспективы клуба во всех турнирах.

А тем временем не утихают слухи относительно возможных трансферов Мбаппе и Лемара. После того, как "Реал" на время ослабил свой интерес к форварду сборной Франции, посыпались предложения других клубов. А за Лемаром настоящую охоту устроил Арсен Венгер, получив недавно отказ на предложение в 50 миллионов евро. Из всей сложившейся ситуации положительным моментом является то, что продают монегаски своих лидеров по очень высоким ценам, хорошо зарабатывая на прошлогоднем успехе.

4. "Ницца" и Марио Балотелли

В прошедшем сезоне "Ницца" заняла третье место в Лиге 1, и это стало лучшим достижением команды за последние 40 лет. Да что тут говорить, если под руководством Люсьена Фавра начал забивать даже Марио Балотелли. Сейчас решается вопрос с участием команды в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. И, возможно, от этого будет зависеть то, как команда проведет остаток трансферного окна. Ницца является шестой командой в чемпионате по суммарной стоимости игроков, и потратила этим летом всего 10 миллионов евро на новичков. Да что тут говорить, если самым дорогим футболистом в составе "красно-черных" является опять же Марио Балотелли. Фавр безусловно талантливый тренер, и его таланта хватило, чтобы реанимировать карьеру скандального итальянца и завоевать бронзу чемпионата Франции. Однако, чтобы сделать еще один качественный шаг в своем развитии, клубу необходимы определенные вложения. А повторить прошлогодний успех "гимнастам" вполне по силам.

5. "Лион" и невозможность быть первым

Девять лет назад "Лион" последний раз выигрывал чемпионат Франции по футболу. Причем тогда, в 2008, сделал он это седьмой раз подряд. Продажи Ляказетта и Толиссо этим летом принесли клубу более 100 миллионов евро, но распоряжается ими "Лион" совсем не по-чемпионски. Команда ежегодно занимает места со второго по четвертое, играет в еврокубках. И это при том, что руководство клуба практически не тратит деньги на трансферы. Раньше был нечто похожее, только "львы" умудрялись раз за разом выигрывать чемпионство и удачно выступать в Лиге Чемпионов.

Но после прихода в Лигу 1 нескольких крупных инвесторов, "Лион" оказался не способен бороться с ними на достойном уровне. Даже болельщики команды не рассчитывают подняться выше второго места. Возвращение того самого "Лиона" начала 2000-х мы не увидим, "львы" продолжают играть по старым правилам, в то время как соседний клуб отсчитывает 222 миллиона евро на покупку всего одного игрока. А пойти по пути "Монако" удается не всем, да и путь этот, как выяснилось, слишком короткий.

6. Возвращение Раньери во французский футбол

Через несколько месяцев после расставания с "Лестером" Клаудио Раньери вернулся к тренерской работе, возглавив скромный, даже по меркам чемпионата Франции, "Нант". "Канарейки" имеют одиннадцатый по стоимости состав в лиге – 45,4 миллионов евро, а самый дорогой игрок команды оценен всего в 4 миллиона. Даже для Раньери это слишком. Клаудио имел опыт работы в чемпионате Франции: он возглавлял "Монако" с 2012 по 2014 год и сначала вывел команду в Лигу 1, а в следующем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата.

Повторить с "Нантом" историческое достижение "Лестера" Раньери вряд ли удастся, по крайней мере, в ближайшее время. Но построить конкурентоспособный коллектив при определенных денежных вложениях ему вполне по силам. В любом случае такая значимая тренерская персона вызовет дополнительный интерес к французскому клубу. И амбициозные планы руководства могут начать реализовываться уже в этом сезоне.

7. "Марсель" и его команда

С момента последнего чемпионства "Марселя" прошло уже семь долгих лет. С тех пор команда играла очень нестабильно, чередуя четвертое место с тринадцатым и ежегодно меняя тренеров. В октябре 2016 года тонущий в начале сезона "Марсель" возглавил Руди Гарсия, и чемпионат "бело-голубые" завершили на пятом месте, дающем право играть в еврокубках.

В начале июля были подписаны полузащитник "Вольфсбурга" Луиса Густаво и форвард "Монако" Жермен. В защиту был куплен Адиль Рами из "Севильи". Также клуб активно интересуется Баккой и Калиничем из Серии А. Но главным приобретением этого лета стало возвращение на "Велодром" Стива Мандана, у которого не все получилось в Англии. "Марсель" собирает очень неплохой состав, способный как минимум бороться за место в тройке сильнейших. В рамках бюджета клуба это будет хорошим достижением, ведь для того, чтобы сделать следующий шаг, марсельцам просто необходимо вернуться в Лигу Чемпионов.

8. Гонка за звание лучшего бомбардира Лиги 1

В прошлом этого звания был удостоен Эдинсон Кавани, который наколотил 35 мячей в 36 матчах. Естественно, уругваец является главным претендентом на звание лучшего бомбардира и в будущем сезоне. Забивший 28 мячей Александр Ляказетт уже не сможет составить конкуренцию Кавани, так как в прошлом месяце он перебрался в "Арсенал". В бомбардирскую гонку могут включиться Мбаппе и Фалькао, правда в прошедшем сезоне они на двоих забили всего 36 голов. Не стоит забывать и про Марио Балотелли, от которого в грядущем сезоне ждут очень многого. В любом случае индивидуальные показатели игрока будут зависеть от игры команды в целом, и так как ПСЖ является фаворитом нового сезона Лиги 1, то Кавани автоматически становится главным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата.

9. Новые молодые таланты

Прошедший сезон Лиги 1 открыл всей Европе множество молодых и талантливых футболистов. Это в первую очередь игроки "Монако" в лице Мбаппе, Лемара, Менди и Бакайоко. Многие игроки, такие как Фалькао и Балотелли, реанимировали свою карьеру удачным выступлением в чемпионате Франции. В грядущем сезоне от некоторых молодых футболистов также ждут выхода на качественно новый уровень.

Что касается вратарской позиции, то вся Франция следит за прогрессом молодого голкипера "Тулузы" Альбана Лафона. Ему всего 18 лет, но за плечами француза уже более 60 матчей на взрослом уровне. Специалисты отмечают его отменную реакцию и хладнокровие, и в прессе уже начали появляться слухи об интересе "Арсенала" к молодому голкиперу.

В конце июля "Ренн" за 17 миллионов приобрел молодого полузащитника Метца Исмаила Сарра. Сенегалец в прошедшем сезоне забил 5 мячей и сделал 6 ассистов. По манере игры его часто сравнивают с Усманом Дембеле, ведь Сарра также просто великолепен в дриблинге. Он охотно идет в обводку, обладает хорошей стартовой скоростью и поставленным ударом. Если Сарра продолжит прогрессировать подобными темпами, то и в "Ренне" он надолго не задержится.

Также стоит ждать прорыва и второй волны молодежи "Монако". 20-летний Аллан Сен-Максимен провел прошлый сезон на правах аренды в Бастии, где он использовался на разных позициях и сумел набрать шесть очков по системе гол плюс пас. Аллан по итогам чемпионата был признан одним из лучших дриблеров Лиги 1. И, по словам самого француза, он готов сделать следующий шаг в своей карьере и закрепиться в основе монегасков.

Но главный молодой талант прибыл в чемпионат Франции из бельгийского Андерлехта – это Юри Тилеманс. 20-летний бельгиец в прошедшем сезоне забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Это при том, что Тилеманс играет на позиции центрального или опорного полузащитника и очень эффективен в оборонительных действиях. Юри умеет на поле абсолютно все и может с легкостью заменить как Бакайоко, так и Бернарду Силву. А великолепный дриблинг бельгийца позволяет ему самостоятельно создавать моменты как для себя, так и для партнеров.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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