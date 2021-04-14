Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он готов продлить контракт с французским клубом.

"Для меня не является проблемой продление контракта с ПСЖ. Я чувствую себя в Париже, как дома. Я стал намного счастливее, чем ранее", - приводит слова Неймара ESPN Brazil.

Напомним, что контракт 29-летнего Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года. Клуб предложил форварду новый четырехлетний контракт с сохранением его зарплаты в размере 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.

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