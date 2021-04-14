Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ

Теги псжнеймар

Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он готов продлить контракт с французским клубом.

"Для меня не является проблемой продление контракта с ПСЖ. Я чувствую себя в Париже, как дома. Я стал намного счастливее, чем ранее", - приводит слова Неймара ESPN Brazil.

Напомним, что контракт 29-летнего Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года. Клуб предложил форварду новый четырехлетний контракт с сохранением его зарплаты в размере 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.

Не пропустите: Неймар ярко отреагировал на выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов