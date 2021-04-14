Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он готов продлить контракт с французским клубом.
"Для меня не является проблемой продление контракта с ПСЖ. Я чувствую себя в Париже, как дома. Я стал намного счастливее, чем ранее", - приводит слова Неймара ESPN Brazil.
Напомним, что контракт 29-летнего Неймара с ПСЖ истекает летом 2022 года. Клуб предложил форварду новый четырехлетний контракт с сохранением его зарплаты в размере 30 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13