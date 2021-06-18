Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за сборную Бразилии
Фото твиттер Неймара
Форвард ПСЖ Неймар не смог сдержать слёз, когда рассуждал о рекорде по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии.
29-летний футболист уже отличился 68 раз за "селесао", а рекордсменом остаётся легендарный Пеле с 77 голами.
"Что я чувствую, приближаясь к рекорду Пеле? Это особенные ощущения. Мне пришлось через многое пройти за последние два года. Эта статистика показывает, насколько я рад играть за Бразилию, представляя свою страну и свою семью. Мне нравится та история, что я пишу здесь. Я хочу, чтобы семья и друзья гордились мной", - сказал Неймар и расплакался.
Нападающий выступает за бразильскую сборную с 2010 года. 68 голов он забил в 107 матчах.
Не пропустите: Сборная Бразилии разгромила Перу в Кубке Америки, Колумбия сыграла вничью с Венесуэлой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме
-
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ
-
"Краснодар" нацелился на экс-форварда "Вильярреала"
-
Московское "Динамо" продлило контракт с основным нападающим
-
"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016
Лента новостей
-
Швеция одолела Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти
-
Газизов отреагировал на информацию о выплатах "Уфы" за участие Зинченко в Евро-2016
-
1
Роналду стал первым человеком с 300 миллионами подписчиков в инстаграме
-
Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за сборную Бразилии
-
"Рубин" предложил работу жене Федуна
-
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ
-
"Краснодар" нацелился на экс-форварда "Вильярреала"
-
Московское "Динамо" продлило контракт с основным нападающим
-
1
Роберто Карлос: "Говорю всем: "Путин - топ-президент"
-
"Барселона" может усилиться защитником сборной Германии
-
22-летний Матвей Сафонов стал отцом
-
Экс-тренер сборной Украины Фоменко ответил на обвинения в продаже места в составе для Зинченко на Евро-2016
-
В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт
-
Официально: Бускетс вылечился от коронавируса
-
1
"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016
-
1
Куман прокомментировал будущее Месси в "Барселоне"
-
Роберто Карлос вспомнил о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
В сборной России рассказали о восстановлении Марио Фернандеса
-
"Зенит" предложил Жиркову три варианта трудоустройства в клубе
-
"Реал" назвал цену на Варана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20