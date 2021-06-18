Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за сборную Бразилии

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Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за сборную Бразилии

Фото твиттер Неймара

Форвард ПСЖ Неймар не смог сдержать слёз, когда рассуждал о рекорде по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии.

29-летний футболист уже отличился 68 раз за "селесао", а рекордсменом остаётся легендарный Пеле с 77 голами.

"Что я чувствую, приближаясь к рекорду Пеле? Это особенные ощущения. Мне пришлось через многое пройти за последние два года. Эта статистика показывает, насколько я рад играть за Бразилию, представляя свою страну и свою семью. Мне нравится та история, что я пишу здесь. Я хочу, чтобы семья и друзья гордились мной", - сказал Неймар и расплакался.

Нападающий выступает за бразильскую сборную с 2010 года. 68 голов он забил в 107 матчах.

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