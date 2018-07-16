Ни одного чемпиона в составе: символическая сборная Чемпионата Мира-2018 от WhoScored

Вчера в России триумфально для сборной Франции завершился Чемпионат Мира в России. Приводим символическую сборную мундиаля-2018 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Вратарь - КАСПЕР ШМЕЙХЕЛЬ (Дания)

Игр на турнире - 4

Пропущенные мячи - 2

Совершенные сэйвы - 17

Оценка - 7,51

Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (Россия)

Игр на турнире - 4

Отборы - 9

Перехваты - 6

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 7,42

Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)

Игр на турнире - 3

Отборы - 4

Перехваты - 3

Результативные действия - 3 гола, 0 ассистов

Оценка - 8,35

Центральный защитник - АНДРЕАС ГРАНКВИСТ (Швеция)

Игр на турнире - 5

Отборы - 4

Перехваты - 7

Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов

Оценка - 7,54

Левый защитник - МАРСЕЛО (Бразилия)

Игр на турнире - 4

Отборы - 6

Перехваты - 6

Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,16

Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)

Игр на турнире - 6

Обводок - 5

Ключевых передач - 24

Результативные действия - 1 гол, 1 ассист

Оценка - 7,96

Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ (Хорватия)

Игр на турнире - 7

Обводок - 15

Ключевых передач - 18

Результативные действия - 2 гола, 1 ассист

Оценка - 7,48

Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)

Игр на турнире - 6

Обводок - 5

Ключевых передач - 23

Результативные действия - 1 гол, 2 ассиста

Оценка - 7,65

Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)

Игр на турнире - 5

Обводок - 22

Ключевых передач - 23

Результативные действия - 2 гола, 1 ассист

Оценка - 8,25

Форвард - ХАРРИ КЕЙН (Англия)

Игр на турнире - 6

Ударов - 14

Обводок - 2

Результативные действия - 6 голов, 0 ассистов

Оценка - 7,67

Форвард - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)

Игр на турнире - 6

Ударов - 17

Обводок - 40

Результативные действия - 3 гола, 2 ассиста

Оценка - 8,53

Итоговая схема:

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