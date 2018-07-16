Ни одного чемпиона в составе: символическая сборная Чемпионата Мира-2018 от WhoScored
Вчера в России триумфально для сборной Франции завершился Чемпионат Мира в России. Приводим символическую сборную мундиаля-2018 по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Вратарь - КАСПЕР ШМЕЙХЕЛЬ (Дания)
Игр на турнире - 4
Пропущенные мячи - 2
Совершенные сэйвы - 17
Оценка - 7,51
Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (Россия)
Игр на турнире - 4
Отборы - 9
Перехваты - 6
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 7,42
Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА (Колумбия)
Игр на турнире - 3
Отборы - 4
Перехваты - 3
Результативные действия - 3 гола, 0 ассистов
Оценка - 8,35
Центральный защитник - АНДРЕАС ГРАНКВИСТ (Швеция)
Игр на турнире - 5
Отборы - 4
Перехваты - 7
Результативные действия - 2 гола, 0 ассистов
Оценка - 7,54
Левый защитник - МАРСЕЛО (Бразилия)
Игр на турнире - 4
Отборы - 6
Перехваты - 6
Результативные действия - 0 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,16
Правый полузащитник - КИРАН ТРИППЬЕР (Англия)
Игр на турнире - 6
Обводок - 5
Ключевых передач - 24
Результативные действия - 1 гол, 1 ассист
Оценка - 7,96
Центральный полузащитник - ЛУКА МОДРИЧ (Хорватия)
Игр на турнире - 7
Обводок - 15
Ключевых передач - 18
Результативные действия - 2 гола, 1 ассист
Оценка - 7,48
Центральный полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)
Игр на турнире - 6
Обводок - 5
Ключевых передач - 23
Результативные действия - 1 гол, 2 ассиста
Оценка - 7,65
Левый полузащитник - НЕЙМАР (Бразилия)
Игр на турнире - 5
Обводок - 22
Ключевых передач - 23
Результативные действия - 2 гола, 1 ассист
Оценка - 8,25
Форвард - ХАРРИ КЕЙН (Англия)
Игр на турнире - 6
Ударов - 14
Обводок - 2
Результативные действия - 6 голов, 0 ассистов
Оценка - 7,67
Форвард - ЭДЕН АЗАР (Бельгия)
Игр на турнире - 6
Ударов - 17
Обводок - 40
Результативные действия - 3 гола, 2 ассиста
Оценка - 8,53
Итоговая схема:
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