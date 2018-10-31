Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы

В среде футбольных болельщиков нет пожалуй ни одного, кто бы не знал Джанни Инфантино. Обаятельный швейцарец, имеющий итальянские корни, ещё задолго до того, как стал президентом ФИФА, был прекрасно знаком фанатам. Долгое время он ловко крутил шарики на жеребьёвках Лиги Чемпионов и Лиги Европы, став настоящим символом этих мероприятий УЕФА. Менялись принципы проведения жеребьёвки, гости и со-ведущие, а Джанни оставался на месте - с неизменной улыбкой, тонким юмором и умением по красоте выйти из любой ситуации.

УЕФА весьма неоднозначная организация, её давно и много критикуют - больше всего прилетает руководителям, но Инфантино удавалось не попадать под набросы с вентилятора. Джанни всегда был "чист", хоть и занимал пост генерального секретаря с октября 2009 года. С тех пор в УЕФА много что изменилось, включая руководителей. Мишель Платини успел пошуметь, устроив реформы и попутно провернув ряд "мутных" дел, и получить отстранение, Анхель Мария Вильяр поработал со статусом и.о. и передал бразды правления Александру Чеферину. К тому моменту Джанни уже был боссом ФИФА.

Парадоксально, но Инфантино, несмотря на то, что наверняка был хотя бы частично осведомлён о теневой деятельности Платини, избежал скандалов. Джанни ловко, словно на жеребьёвке, повернул ситуацию в свою сторону и практически не запачкал свою собственную репутацию. Инфантино, входивший в Комитет по реформированию ФИФА, на фоне разброда, вызванного деятельностью Йозефа Блаттера в последние годы на посту президента, получил поддержку от Исполнительного комитета и вышел на авансцену (хотя точнее будет сказать - выехал на белом коне).

Инфантино обещал прозрачность деятельности ФИФА и реформы. С первым не сложилось от слова вообще. Джанни и не думал менять выработанную годами систему, в которую со стороны ни у кого нет доступа. Джанни вновь применил свою магию и ловко подавил всё, что могло ударить по нему - от расследований и обвинений в растрате средств ФИФА на собственные нужды до скандалов со взятками от России и Катара. Даже громкое дело о панамских офшорах не заставило Инфантино занервничать. "Я встревожен подобной информацией, ибо никогда не был связан ни с чем подобным", - заявил харизматичный Джанни и снова всё "замял", переведя внимание на реформы.

Лига Наций и увеличение количество команд на Евро - Джанни непосредственно причастен к этим решениям. Тепербь он практически закрыл вопрос об увеличении участников Чемпионата Мира. Причём сделать это Инфантино хочет не к 2026 году, когда мундиаль примут США, Канада и Мексика, а уже к следующему турниру - в Катаре. "Если это возможно, то почему бы и нет? Мы обсудим это с нашими друзьями в Катаре и других странах этого региона, после чего примем решение", - сказал Инфантино на открытии новой штаб-квартиры Азиатской конфедерации в Куала-Лумпуре. Но кажется, что в ФИФА уже всё решили.

У Инфантино попросту нет другого выхода. По информации The Telegraph, за минувший сезон УЕФА заработал 2,5 миллиарда фунтов, тогда как в период с 2015 по 2018 год ФИФА поднял "только" 4,3 миллиарда. В такой ситуации Александр Чеферин выглядит предпочтительнее Инфантино и Джанни нужно отвечать. В свете этого увеличение количества участников мундиаля - логично вытекающее из этого решение. Забудьте про сказки о развитии футбола, главная задача босса ФИФА - ковать железо, не отходя от кассы. Иными словами, выжимать максимум из многомиллионной структуры. Чтобы сделать это, к большой игре необходимо привлечь тех, у кого есть деньги, но нет футбола.

Чемпионат Мира в Катаре - это лишь первый шаг. В странах Персидского залива и Азии для ФИФА скрыт огромный потенциал, который она уже в ближайшее время постарается реализовать. При расширении количества участников мундиаля квоты наверняка развернут в нужную сторону. Скромная Исландия на главном футбольном форуме - это сказка для болельщиков, но ФИФА мечтают о другом. Островитяне красят имидж, но кошелёк не пополняют. Мечты организации - это нечто вроде матча ОАЭ - Китай на Чемпионате Мира.

Супруга Инфантино из Ливана, сам он говорит на арабском - Джанни прекрасно знаком с поговоркой "Восток - дело тонкое". Не мудрено, что именно оттуда Джанни начал свою интервенцию, которую именует реформами. Для Инфантино Восток - это отличная финансовая поддержка, выступающая фундаментом для смелых решений, для Востока Инфантино - свой человек на топ-должности, способный продавить их интересы и укрепить позиции в геополитике. Вы же не думаете, что спорт вне политики? :)

Ничего личного, просто бизнес: реформы от Джанни направлены на увеличение прибыли и винить самого Инфантино в этом бессмысленно. Условия диктует рынок и если Джанни даст слабину, система его быстро уберёт. А сможет ли кто-то сломать систему - в этом есть большие сомнения.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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