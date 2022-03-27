Нидерланды обыграли Данию в матче с 6 голами, Германия победила Израиль

Фото: твиттер сборной Германии

Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.

Германия - Израиль 2:0

Голы: Хавертц, 36 - 1:0, Вернер, 45 - 2:0

Германия: тер Стеген (Трапп, 46), Керер, Та, Шлоттербек, Раум (Гюнтер, 63), Дракслер, Мусиала, Гюндоган (Мюллер, 46), Вайгль (Штах, 63), Хавертц (Нмеча, 80), Вернер (Сане, 71).

Израиль: Марциано, Даса, Битон, Голдберг, Менахем, Авраам (Каниховский, 46), Соломон (Глазер, 63), Перец (Коэн, 84), Абу-Фани (Сафури, 74), Даббур (Хазиза, 74), Барибо (Давид, 63).



Нидерланды - Дания 4:2

Голы: Бергвейн, 16 - 1:0, Вестергор, 20 - 1:1, Аке, 29 - 2:1, Депай (пен), 37 - 3:1, Эриксен, 47 - 3:2, Бергвейн, 71 - 4:2

Нидерланды: Флеккен, Думфрис, ван Дейк, Аке (Маласиа, 76), де Лигт, Блинд, Копмейнерс, де Йонг, Бергейс, Депай (Данджума, 77), Бергвейн (Мален, 77).

Дания: Шмейхель, Ба (Кристенсен, 46), Вестергор (Бруун Ларсен, 77), Андерсен, Нельссон, Мэле, Дилэйни (Нергор, 24), Хейбьерг, Линдстрем (Эриксен, 46), Поульсен (Ольсен, 45), Винд (Дольберг, 58).

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