Никлас Бендтнер завершил карьеру

Фото: инстаграм Бендтнера/Автор неизвестен

Экс-форвард лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер объявил о завершении игровой карьеры.

"Я знаю, что у этой работы есть конец. Думаю, мне потребуется еще много времени, чтобы понять, что все кончено. Теперь мне нужно заняться чем-то еще, что даст мне то, что давал футбол. Он был огромной частью моей жизни и я не хочу уходить. Поэтому я и получаю тренерское образование", — цитирует dagbladet.no Бендтнера.

Бендтнер провел за "Арсенал" 171 матч, в которых забил 47 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии-2013/14. Также он выигрывал чемпионат Италии в составе "Ювентуса" и Кубок Германии в составе "Вольфсбурга".

За сборную Дании он провел 81 матч и забил 30 мячей.

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