"Нижний Новгород" договорился о переходе защитника "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургнижний новгородникита каккоевтрансферы

"Нижний Новгород" договорился о переходе защитника "Зенита"

"Нижний Новгород" в ближайшее время усилится защитником "Зенита" Никитой Каккоевым.

По информации "Матч ТВ", клуб ФНЛ заключит с 20-летним футболистом полноценный долгосрочный контракт.

Условия трансфера центрбека пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 325 тысяч евро.

Каккоев - воспитанник "Зенита". За основную команду "сине-бело-голубых" провёл 1 матч. Сдавался в аренду "Томи".

Не пропустите: Семак рассказал о будущем Кокорина в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов