"Норвич" вернулся в АПЛ спустя год после вылета

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"Норвич" вернулся в АПЛ спустя год после вылета

Фото твиттер "Норвича"

"Норвич" стал первой командой, добывшей путёвку из Чемпионшипа в АПЛ по итогам сезона 2020/21.

Сегодня "канарейкам" помогли конкуренты - "Суонси" и "Брентфорд" синхронно потеряли очки, лишившись шансов догнать действующего лидера.

Соответственно, "Норвич" уже не опустится ниже второго места в турнирной таблице Чемпионшипа, что гарантирует клубу возвращение в Премьер-лигу.

Подопечные Даниэля Фарке вернулись в высший английский дивизион спустя год после вылета.

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