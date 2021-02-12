Новичок "Манчестер Юнайтед" оштрафован за использование поддельных документов

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Траоре стал фигурантом скандала, пишет Sky Sports.

По сведениям издания, новичка "красных дьяволов" оштрафовали за использование поддельных документов в Италии.

18-летний ивуариец в 2015 году въехал в Европу благодаря тому, что два посторонних человека притворились его родителями.

Когда факт правонарушения был раскрыт, Федерация футбола Италии решила оштрафовать юного африканца на 48 тысяч евро.

Траоре этой зимой перешёл в "МЮ" из "Аталанты" за 21 миллион евро, но за новую команду пока не дебютировал.

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